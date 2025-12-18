プロボクシングの泉北ジム（大阪・堺市）は１８日、来年元日付で新会長に元Ａ級プロボクサーの竹嶋海刀（たけしま・かいと）氏が就任すると発表した。竹嶋氏は２７歳で、プロボクシングジムの会長としては異例の若さ。「堺から世界へ、何年かけてでもチャンピオンを出したい」と所信表明した。年内でバトンを渡す大杉繁美会長（６７）も「今の時代は年齢ではなく、やる気と能力」とエールを送った。

竹嶋氏は同じ堺市内にある勝輝ジムでプロボクサー人生を送っていたが、頭のケガのため２３歳の若さで現役引退。その後はパーソナルトレーナーなどを務めていたが、大杉会長が「実直な人柄がいい」と新会長就任をオファーした。竹嶋氏は１年以上悩んだが「これだけ悩むぐらいなら、覚悟を決めてやろうと思った」と決意。ジム会長として、自身も現役時代に届かなかった王者の輩出を目指す。

泉北ジムはかつて、元日本ミドル級王者の荒木慶大が在籍。現在は女子の日本ミニマム級王者・吉川梨優那（りゆな）らが世界王座を目指して日々、ジムワークに汗を流す。２４歳の吉川にとっては兄ぐらいの年齢にあたる２７歳の竹嶋新会長は「まずは近い将来、吉川を世界王者にしたい」と力強く誓った。