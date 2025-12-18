【ワシントン＝阿部真司】米連邦議会上院の共和、民主両党の議員は１７日、日本と中国の関係悪化を巡り、日本を支持する共同決議案を提出した。

上院外交委員会に所属する共和のピート・リケッツ氏と民主のクリス・クーンズ氏らがまとめた。決議案は、中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射問題や、中国政府が日本への渡航自粛を要請したことを取り上げ、「中国による日本への経済的、軍事的、外交的威圧を非難する」と強調した。

台湾有事を巡って高市首相が国会答弁で言及した「存立危機事態」について、「集団的自衛権の行使を可能にするものだ」として、発言に問題はないとの認識を示した。日本の対応は「中国の挑発に対して緊張緩和に努めている」と評価した。米国の対日防衛義務を定めた日米安全保障条約５条の沖縄県・尖閣諸島への適用を再確認することも明記した。

キャロライン・レビット大統領報道官は１１日の記者会見で中国の行動を批判せず、「（トランプ米大統領は）中国とも良好な協力関係を築くべきだと考えている」と述べ、対中配慮をにじませていた。