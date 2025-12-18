【Kindle実質ほぼ半額】『葬送のフリーレン』『メダリスト』など冬アニメが最大48%ポイント還元！放送前の予習・復習に【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で、冬アニメ原作コミックの最大48％ポイント還元セールが開催中！実質半額で楽しむことができる本セールでは、『葬送のフリーレン』『メダリスト』などの大注目タイトルも多数ラインナップ！大変お得なこの機会に、気になっていた作品の一気読みやおためし購入をしてみてはいかがだろうか。
■葬送のフリーレン（１）
583円（ポイント付与：281pt）
葬送のフリーレン（１）
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは−−
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは−−
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚（アフター）ファンタジー！
■メダリスト（１）
759円（ポイント付与：366pt）
メダリスト（１）
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、
フィギュアスケートで世界を目指す！
■愛蔵版 花ざかりの君たちへ 1
1,100円（ポイント付与：530pt）
愛蔵版 花ざかりの君たちへ 1
憧れの人・佐野泉に会うため、アメリカから性別を偽って男子校に転入してきた少女・瑞稀(みずき)。危険いっぱいの男子校ライフの行方は!?
■拷問バイトくんの日常 1
759円（ポイント付与：338pt）
拷問バイトくんの日常 1
Twitter・pixivで話題騒然＆同人版が即完売のブラックコメディがついに単行本化！ ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる〜い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！ アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★
■異世界の沙汰は社畜次第 1
737円（ポイント付与：355pt）
異世界の沙汰は社畜次第 1
近藤誠一郎は毎日仕事に追われる三十路目前のサラリーマン。聖女召喚計画に巻き込まれ、異世界のロマーニ王国に転移してからも自らの"癖（へき）"から仕事を求め働き続けていた。それが"氷の貴公子"と呼ばれる騎士団長アレシュと急接近するきっかけに――。
※本ページで紹介する情報は、2025年12月18日17時現在のものです。
