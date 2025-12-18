¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ö¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ì¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¡ÊÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤¬24Æü¸ø³«¡¢´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡ÝFAKE¡¿TRUTH¡×¤¬28Æü¸á¸å9»þ¤«¤éTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤ËÇò¤¤¥³¡¼¥È¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¾¾ËÜ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö±Ç²è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£