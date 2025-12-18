福山雅治・大泉洋・永瀬廉・向井康二ら「ラストマン」キャスト、新宿に豪華集結
【モデルプレス＝2025/12/18】俳優の福山雅治、大泉洋が12月18日、都内で行われた「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに、共演のKing ＆ Prince永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、月島琉衣、寛一郎、松本若菜、吉田鋼太郎、Snow Man向井康二、平野俊一監督とともに登壇した。
【写真】「ラストマン」キャスト豪華集結
レッドカーペットには、福山、大泉をはじめ、永瀬、今田らお馴染みのレギュラーキャスト、映画ゲストの月島、寛一郎、スペシャルドラマゲストの松本、吉田、向井らが登壇し、華やかに彩った。また、向井は「ゴイゴイスー！」と大きく叫び、新宿の町に響き渡らせた。
トークセッションでは、福山が「本当に寒い中お集まりいただきましてありがとうございます」と集まった観客を気遣い「いよいよ公開になるなという気持ちがさらに高まってまいりました」と意気込み。大泉は「いや、ほんとに寒い中ね、でも『洋ちゃん洋ちゃん』ってね、呼んでいただいて本当にちやほやされて大変気持ちよかったです」といい、一同の笑いを誘った。
さらに、キャストの再集結について、永瀬が「めちゃめちゃ嬉しかったですね。やはりチーム感というか、すごく良いものが画からも伝わってくると思うので、そういうところも引き続き楽しみにしながら観ていただけたらなと思います」としみじみと話した。
2023年4月期に放送された日曜劇場「ラストマン -全盲の捜査官-」。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。12月24日に「映画ラストマン-FIRST LOVE-」が公開、12月28日よる9時から完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が放送される。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラストマン」キャスト豪華集結
◆福山雅治・大泉洋ら豪華集結
レッドカーペットには、福山、大泉をはじめ、永瀬、今田らお馴染みのレギュラーキャスト、映画ゲストの月島、寛一郎、スペシャルドラマゲストの松本、吉田、向井らが登壇し、華やかに彩った。また、向井は「ゴイゴイスー！」と大きく叫び、新宿の町に響き渡らせた。
さらに、キャストの再集結について、永瀬が「めちゃめちゃ嬉しかったですね。やはりチーム感というか、すごく良いものが画からも伝わってくると思うので、そういうところも引き続き楽しみにしながら観ていただけたらなと思います」としみじみと話した。
◆福山雅治主演「ラストマン」
2023年4月期に放送された日曜劇場「ラストマン -全盲の捜査官-」。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。12月24日に「映画ラストマン-FIRST LOVE-」が公開、12月28日よる9時から完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が放送される。
【Not Sponsored 記事】