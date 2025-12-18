「西表」はなんて読む？「にしおもて」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「西表」はなんて読む？
「西表」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「い」から始まる沖縄県の地名です。
いったい、「西表」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いりおもて」でした！
西表は、沖縄県八重山郡竹富町にある地名のこと。
西表島では、特産品として「ウージ」が有名です。
ウージとは沖縄言葉で“サトウキビ”のことを指しており、そんなウージを用いて作られた西表島の黒糖は、深いコクとまろやかな甘さが魅力で、さまざまな料理にあうと言われていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部