高知県内はインフルエンザに感染する人が10週連続で増えています。県はインフルエンザの警報を発表して注意を呼び掛けています。



県によりますと、2025年12月14日までの1週間に県内38の定点医療機関から報告があったインフルエンザの新規感染者数は、前の週と比べて885人多い2142人で、定点医療機関あたり56.37と今シーズン最も多くなっています。





インフルエンザの報告数は10週連続で増加していて、学校の休校が1校、学年閉鎖が20校、学級閉鎖が33校報告されています。県内には全域にインフルエンザの警報が発表されていて、県では外出後のこまめな手洗いや十分な栄養と休養をとるよう呼びかけています。今シーズンのインフルエンザの特徴や対策について、近森病院感染症内科の石田正之部長に聞きました。■石田医師「例年に比べて流行時期が/非常にはやいということが特徴。A型はH1N1というのとH3N2というのと2つが例年流行っている。2025年はH3N2のほうのインフルエンザが一部ちょっと変異をしている。変異株になっている。例年と少し形が違う。なかなか体の免疫が反応しにくかったりとか、ワクチンもどうしてもぴったりフィットするということにならない。より感染が大きくなりやすかったり、予防が弱くなってというふうなことがある」対策は？■石田医師「ひとつはもちろん予防接種。今回少しはずれてしまっている。例年に比べれば予防効果が少し落ちているだろうということは言われているが、落ちているというだけで効かないというわけではない。打たなければ効果はゼロだが打つことによってある一定の効果は得られる。そういうふうなところをまずしっかりやっていく」