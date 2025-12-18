ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡¡Àî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤Î½µ´©Ê¸½ÕÊóÆ»¤ò¼õ¤±·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡Ö»ØÅ¦¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ö£Á¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Ö£Á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊÀ²ñ²ñÄ¹¤ª¤è¤Ó¿¦°÷¤Ë´Ø¤ï¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÀ²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¾ÜºÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë²ñÄ¹Àî¹ç¤Î¹Ö±éÎÁ¡¦½Ð±éÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Àî¹ç¤¬µ»öÆâ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢Àî¹ç¤«¤éÂåÍýÅ¹£Á¼Ò¤Ë¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°Äó¤È¤·¤Æµ»ö¤Ë¤¢¤ëÂåÍýÅ¹£Á¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¸ø¼°ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢£Á¼Ò¤¬¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î·ÀÌó¤ËÉÕ¿ï¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ÀÌó¹ç°Õ»þ´ü¤Ï£²£°£²£²Ç¯£³·î£²£²Æü¤ËÀî¹ç¤¬²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Àî¹ç¤Ï¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÂåÍýÅ¹ÁªÂò¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ë¶ÈÍÍÂ¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ë²æ¡¹¤¬²¿¤«±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àî¹ç¤ÏÄ¹Ç¯¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñÄ¹½¢Ç¤°ÊÁ°¤è¤ê¹Ö±é¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ï¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸½ºß¡¢Àî¹ç¤Î¶ÈÌ³¤ÏÁë¸ý¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÄ¹¶ÈÌ³¤Ê¤Î¤«¡¢Ê¸²½¿Í¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇ»Ã¸¤Ë¤è¤ê£Ê£Ö£Á¤ÈÀî¹ç¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î´Ö¤ÇÁ´¤Æ»öÁ°¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ëËÜÍè¶¨²ñ¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¼ýÆþ¤¬Àî¹ç¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¿¦°÷¤Î¶âÁ¬¼ø¼õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö³º¿¦°÷¤¬µ»öÆâ¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Åö³º¿¦°÷¤¬£Á¼Ò¤Ë¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡££Ê£Ö£Á¤È£Á¼Ò¤Î¼è°ú¤ÏÅö³º¿¦°÷¤Î£²£°£²£²Ç¯£´·î£±Æü¤ÎÆþ¿¦Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¿¦°÷¤¬²¿¤«¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö³º¿¦°÷¤ÏÂåÍýÅ¹£Á¼Ò¤ÎÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÊý¤È¤Ï£Ê£Ö£ÁÆþ¿¦°ÊÁ°¤è¤êÄ¹Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢£Ê£Ö£Á¤ÈÂåÍýÅ¹¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸Ä¿ÍÆ±»Î¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤·¤Æ¤´ÇÛÎ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¼ø¼õ¤·¤¿¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¸Ä¿Í¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬ÉÔÁê±þ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¡¢¸åÆü£Á¼Ò¤ÎÊý¤Ë¼«¼çÅª¤ËÁ´³Û¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµ£²ÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤ÆÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£