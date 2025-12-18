タカノフルーツパーラーのNEW YEAR限定♡苺尽くしパフェで迎える2026

老舗フルーツ専門店として愛され続けるタカノフルーツパーラーから、2026年の幕開けを華やかに彩る年末年始限定「NEW YEAR」商品が登場します。苺の美味しさを存分に楽しめるパフェと、ランチタイムに嬉しいワンプレートメニューは、新年のご褒美や大切な人とのひとときにぴったり。フルーツの瑞々しさと特別感を味わいながら、晴れやかなスタートを迎えてみてはいかがでしょうか♡

2種苺のNEW YEARパフェ

価格：2,420円（税込）

「2026」の飾りが目を引くNEW YEARパフェは、苺ゼリーや苺ババロア、ソフトクリームを重ねた贅沢な一品。

苺そのものの甘酸っぱさをダイレクトに楽しめる構成で、食べ進めるたびに異なる食感と風味が広がります。年末年始の特別な気分を盛り上げてくれる、今だけの限定パフェです。

ご提供期間：12/26（金）～1/12（月）

ご提供店舗：新宿髙島屋店／池袋東武店／京急上大岡店／JR名古屋髙島屋店／横浜髙島屋店／川越丸広店／アトレ吉祥寺店

満足感たっぷりNEW YEARランチ

価格：2,310円（税込）



ランチタイム限定で楽しめるNEW YEARランチプレートは、クラブハウスサンドウィッチやフルーツサンドウィッチ、フルーツグラスにミニ苺パフェまでを一皿に盛り込んだ贅沢な内容。

コーヒーまたは紅茶付きで、ゆったりとした午後の始まりにぴったりです。

ご提供期間：12/26（金）～1/7（水）

ご提供時間：2:00pmまで

ご提供店舗：新宿髙島屋店／池袋東武店／京急上大岡店／JR名古屋髙島屋店／横浜髙島屋店／川越丸広店／アトレ吉祥寺店

新年の始まりに甘いひとときを

フルーツの魅力を知り尽くしたタカノフルーツパーラーならではのNEW YEAR限定メニューは、2026年のスタートにふさわしい華やかさと満足感を届けてくれます。

苺尽くしのパフェで甘い時間を楽しむもよし、ランチプレートで心もお腹も満たすもよし。年末年始の特別なひとときを、ぜひ店内で味わってみてください♪