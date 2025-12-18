テレビ朝日系「テレビ千鳥」が１６日に放送され、千鳥・大悟、ノブがＭＣを務めた。

この日の企画は「大悟が河井・芝・伊藤・新山を説教じゃ！！」。アインシュタイン・河井ゆずる、モグライダー・芝大輔、オズワルド・伊藤俊介、さや香・新山、売れっ子の後輩らをゲストに招いて大悟が説教をしまくった。

大悟は、伊藤を「ワシに謝らなアカンことあるやろ？」と一喝。以前から自身がガチファンを公言している女優・広瀬すずが、伊藤とＣＭ共演していることを指摘した。

大悟は「ＣＭしとんの？お前！すずちゃんと。ＣＭして。なんで断ってないの？」とブチギレで詰め寄った。伊藤が苦笑しながら「いや、ＣＭ、せっかく、いただいたんで…」と話すと、大悟は「ワシの顔、浮かばんかったん？大事な女じゃ！大好き！」と絶叫して笑わせた。

大悟は「ワシの大好きな女とＣＭしたろうが言うとんねん！ワシが、まだ（ＣＭ共演）してないのに！したいのに…。どういうことや？断れよ？今後。ちゃんと。お前らも全員そう…」と後輩たちに理不尽すぎる要求をして苦笑させていた。