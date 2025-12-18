新車53万円！ ヤマハ新型「オフロードバイク」発表！

2025年12月18日、ヤマハは原付二種クラスに属する新型オフロードバイク「WR125R ABS」を発表し、2026年1月30日より国内市場にて販売すると発表しました。

近年、経済性や手軽さから人気を集める125ccクラスの“原付二種”バイクですが、スクーターやスポーツモデルが充実する一方で、本格的なオフロード走行を視野に入れたモデルの選択肢は限られていました。

そんな状況のなか今回発表された新型WR125Rは、「オフロードの世界に飛び込める青い相棒」を開発キーワードに掲げ、エントリーモデルでありながら上級モデルに引けを取らないフルサイズの車体を備えた本格派です。

パワーユニットには、排気量124ccの水冷4ストロークSOHC4バルブ単気筒エンジンを搭載し、最高出力15馬力・最大トルク11Nmを発揮。

小排気量スポーツモデルで実績のある可変バルブ機構「VVA」を採用し、7000回転から7400回転の領域で吸気側のカムプロフィールを切り替えることで、オフロードで扱いやすい低速トルクと、オンロードでの伸びやかな高回転域の加速性能を両立させています。

燃費性能は、WMTCモード値で44.8km／Lとなっており、8.1リットルの燃料タンクと組み合わせて、計算上は約360km前後の航続が可能。ツーリングにおいても優れた実用性を確保しています。

車体構成において注目すべき点は先述のように、このクラスで貴重な「フルサイズ」の足回りを採用していることです。

フロントには21インチ、リアには18インチのスポークホイールを装備し、タイヤにはオンロードとオフロードのバランスに優れたタイヤを装着。

サスペンションも本格的なスペックが与えられ、フロントフォークはインナーチューブ径41mmのKYB製を採用し、215mmという長いストローク量を確保しました。

アウターチューブ底部にはオイルロックピースを設けることで、激しい衝撃を受けた際の底付き感を抑制しています。

一方、リアサスペンションにはリンク式モノクロスサスペンションを採用するとともに、スイングアームとクッションユニットの間にリンク機構を介在させることで、初期動はソフトに、高荷重時には踏ん張りの効く特性を実現。ホイールトラベル量は187mmとなっています。

フレームは剛性バランスに優れたセミダブルクレードル形式を採用し、最低地上高は265mmと余裕のある数値を実現するなど、見た目だけのオフ風モデルとは一線を画す、悪路での走行を前提とした設計がなされています。

ブレーキシステムは、フロントに外径267mmのディスクローターと2ポットキャリパー、リアに外径220mmのローターとシングルポットキャリパーの組み合わせ。

フロントにはABSも装備されており、舗装路での安全性を担保しつつ、滑りやすい路面でもコントロールしやすい制動フィーリングを追求しています。

ライディングポジションにおいては、シート高を875mmに設定。ステップも左右幅の広いフートレストを採用することで、オフロード走行時のスタンディングポジションでの安定感やコントロール性に配慮した設計です。

デザイン面では、往年の「WRシリーズ」を彷彿とさせるアグレッシブなスタイリングを採用。水平基調のボディラインに、シリンダーヘッド周りをブラック塗装としたエンジンが凝縮感を強調しています。

フロントフェイスは、ヘッドランプとポジションランプを上下に二分割した縦型2眼レイアウトのLEDヘッドライトカウルを採用した、現代的かつ個性的な表情。

メーター周りにはコンパクトなLCDマルチファンクションメーターを搭載し、速度や回転数に加え、ギアポジションやVVAの作動状況を表示します。

さらに、ヤマハ専用アプリ「Y-Connect」を用いたスマートフォン連携機能も標準装備されており、車両側のメーターで電話やメールの着信通知を確認できるほか、スマートフォン側で燃費管理やメンテナンス推奨時期の確認、最終駐車位置の記録などが可能。日常の利便性を高めるコネクティッド機能も充実しています。

カラーバリエーションは、「ディープパープリッシュブルーソリッドE（ブルー）」と、「ヤマハブラック（ブラック）」の2色を用意。

年間販売計画は1300台で、車両価格（消費税込）は53万9000円です。

エントリーライダーからベテランのセカンドバイク需要まで、幅広い層に「土の上を走る楽しさ」を提供する一台として、市場への導入が待たれます。