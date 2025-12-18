世界に1枚しかない大谷カードが急騰

ドジャース・大谷翔平投手の“価値”が、ついに一般家庭の運命をも激変させてしまった。米ミネソタ州に住む一家が、世界に1枚しか存在しない大谷の直筆サイン入りカードを引き当て、米オークションサイト「ファナティックス・コレクト」に出品。開始わずか24時間で100万ドル（約1億5600万円）を突破し、現在は手数料込みで126万ドル（約1億9600万円）にまで高騰。凄まじい「大谷狂騒曲」に全米が騒然となっている。

まさに衝撃の“一攫千金”だった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が17日（日本時間18日）、カードを手にした一家の物語を報じた。ミネアポリス郊外に住むアンダーソン家。夫のピートさんと2人の息子はカード収集を楽しみにしているが、妻のカーリさんは次々と届くカードの小包で家が雑然とすることに、いつも「よかったわね」と皮肉交じりの反応を見せていた。

ある日、夫のピートさんのスマホに突如として大量の通知が届いた。画面に映し出されたのは、2025年版「トップス・クローム」の目玉、MVP受賞者のみが着用を許される「金色ロゴマン」のパッチ付き、世界限定1枚の直筆サインカードを引き当てたという内容だった。

このカードに使用されたパッチは、大谷が4月29日（同30日）のマーリンズ戦で実際に着用し、本塁打を放ったユニホームのものだった。その価値をカーリさんは当初「凄さが分からなかった」と呆れ顔だったが、オークション出品で価格が跳ね上がる様子を目の当たりにし、思わず涙ぐんだという。

大谷のカードが100万ドルを超えるのは2枚目。現在、大谷カードの市場指数は1年で200％以上も上昇している。カーリさんは「あんなに短期間で、あれほど特別な体験ができたのは本当に驚きました。正直、あれ以上のものはもうないんじゃないかと思うくらいです。だから、私は少し距離を置く感じですかね。なんというか……」と語った。ピートさんは「この波に乗ろうよ！」とさらなる収集に意欲を見せるも、2人の息子たちは将来の学費に充てるべきだと冷静だった。オークションはまだ続いているが、最終落札額がどこまで伸びるのか、米メディアも固唾を呑んで見守っている。（Full-Count編集部）