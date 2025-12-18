65ºÐÃÂÀ¸Æü¡¢º´Æ£¹À»Ô¤ò½Ë¤¦¹ë²Ú5¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¹¥´¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ê!¡×
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿àÆ±ÀÊ¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô¤Î65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦à¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!°µ´¬¤Ç¤·¤¿!!À¨¤¤Ç®ÎÌ¤Ë¥·¥Ó¥ì¤Þ¤·¤¿!!Æ±ÀÊ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸÷ÀÐ¸¦(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£º´Æ£¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿10Æü¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎëÌÚµþ¹á¡¢°ËÆ£½ß»Ë¤é¤È¾Ð´é¤Çº´Æ£¤ò°Ï¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¹ë²Ú¤Ê1Ëç¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥´¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×¡Ö³§¤µ¤ó³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ê!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£