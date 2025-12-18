¡Ö¤Ý¤Ã¤Ý¤Ý¤Ý¤Ý¤Ý¤Ý¤Ã¤Ý¢ö¡×¤«¤é17Ç¯¡Ä¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÁÍÀèÇÚ¤ËµÓ¸÷¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼⁉︎¡×
¶¯Îõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2008Ç¯¤Ë¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÁÍÀèÇÚ(52)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËºÇ¯²ñ¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÁÍÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÉôÈþÊæ(48)¡£¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÈÖ¤¬¡Ä¤³¤Î·Ð¸³¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤È´ë¶È¤ÎËºÇ¯²ñ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁÍÀèÇÚ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤È·ý¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡¢¥Í¥º¥ß¤µ¤ó¡×¡ÖÁÍÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼⁉︎¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁÍÀèÇÚ¤Ï2008Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡ÁGIROPPON¡Á¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£