¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¤«¤ó¤¤ÄÎà¤È¤µ¤ì¤ëÈÕÇòÍ®¡Ê¤Ð¤ó¤Ú¤¤¤æ¡Ë¤òÅòÁ¥¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¡ÖÈÕÇòÍ®É÷Ï¤¡×¤¬¡¢»ºÃÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤ÎÆüÆàµ×²¹Àô¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤é¤Ï¥×¥«¥×¥«ÍÉ¤ì¤ë¼Â¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÉô¤ò½ü¤ÍèÇ¯1·îËö¤Þ¤Ç¡£
¡¡Åß»ê¤Î»þµ¨¤ËËèÇ¯ºÅ¤µ¤ì¤ëÉ÷Êª»í¡£ÃÏ¸µ¤Î²¹ÀôÎ¹´ÛÁÈ¹ç¤¬300¸Ä¤ò½àÈ÷¤·¡¢º£µ¨¤Ï9¸®¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÂÓ¤ÎÇÀ²È¤Ï8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ·¼Í¤ÁÈ¹çÄ¹¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖµðÂç¤ÊÈÕÇòÍ®¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÉü¶½¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡×¡£Æ±²¹Àô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡á0965¡Ê38¡Ë0267¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë