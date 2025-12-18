ボールパーク周辺がさらに活気づくことになります。



北海道北広島市の新駅近くに完成するタワーマンションの建設が始まり、概要が１２月１８日に発表されました。



一体、どんなマンションができるのでしょうか。



エスコンフィールドから徒歩３分、３６階建て、高さおよそ１３０メートルの分譲タワーマンションが完成します。





総戸数は５０８戸、１ＬＤＫから４ＬＫＤの間取りで、上層階には２３０平方メートルを超えるプレミアムルームも設けられるということです。コンセプトは「非日常な日常を謳歌する新しいライフスタイル」。建物内にビリヤード台、ゴルフシミュレーター、パーティールーム、さらにはサウナ付きスパなど「遊べる」共有部を充実させます。マンションを手掛けるのは、不動産事業を全国展開し、球場のネーミングライツを持つエスコンです。（エスコン建築企画部 小桜和彦部長）「１番小さいところで４０平米、３０００万～４０００万くらいの形になる。上の方になると億ションになってくる」２０２８年の完成に向けて、２０２６年３月に物件エントリーを始める予定だということです。（阿部記者）「タワマン建設地の横には新駅も建設される予定で、ホームの骨組みができるなど着々と工事が進んでいます」ボールパークの最寄り駅となる新駅は２０２８年夏に開業予定。ＪＲ北海道も集客に期待しています。（ＪＲ北海道 綿貫泰之社長）「開業するとボールパークまで徒歩４分という非常に近い距離ですし、多くのお客様にご利用を期待し、我々も利用していただけるようにＰＲ、努力していきたい」さらにー（阿部記者）「北広島駅から数百メートル離れた住宅に囲まれたこちらの公園も、来年リニューアル予定です」再開発が進む北広島駅西口周辺。整備からおよそ５０年が経ち老朽化した「北広公園」が再整備され、新たにステージ広場や遊具広場が設置されます。２０２６年４月に工事が始まり、２０２６年１１月のオープンを予定しているということです。（北広島市民）「どんどんにぎやかになって、活性化していくことはいいことだと思います」（恵庭市民）「エスコンフィールドが建ってから来る人が多くなった感じがします。もっとリニューアルした方がいいんじゃないですか」ボールパークを起点に生まれ変わる北広島市。これからも更なるにぎわいを見せそうです。