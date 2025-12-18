加藤綾菜、“お気に入り”ブランドアイテムを紹介 “動きやすさ重視”の私服も披露「いつ見ても綺麗」「素敵ですね」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのブランドアイテムや私服姿を公開し、反響を呼んでいる。
綾菜は「今日は、カトちゃんの仕事の送迎してきたよ！自分の仕事がない時も朝から動いてます」と書き出し、落ち着いたブラウンのトップスに身を包んだ鏡越しの自撮りショットを投稿。「落ち着いていて、しかも動きやすさ重視の私服」「最近は、ブラウンばかりに自然に手が伸びる。そんな気分なんだろうな。好みが変わってきてんだな〜」と、現在のファッションの好みについて明かした。
続けて「最近getしたもの」として、ブラウンのローファー、Diorの口紅、ルイヴィトンのヘアゴムをアップ。「結構お気に入り」と私物アイテムを紹介した。
コメント欄には、「素敵ですね」「動きやすいお洋服がいちばんです」「いつ見ても綺麗ですね」「やっぱこの髪型似合ってるぅ〜」「シャネルのリップも真似したい所です」「ブラウン好み一緒です」「ローファー可愛いですね」といった声が寄せられている。
