【お天気どうなる】19日朝にかけて一段と冷え込み 週末の20・21日は季節外れの暖かさに
大河内 陽太 アナウンサー：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
天気のポイントです。
小野：
きょう18日夜からあす19日朝にかけて、一段と冷え込みます。一方、20日・土曜日、21日・日曜日は、季節外れの暖かさになるでしょう。
18日夜9時の予想天気図です。
小野：
石川県内は高気圧に覆われて晴れるでしょう。
あす19日朝9時の予想天気図です。
小野：
引き続き、高気圧に覆われます。夜から朝にかけて、晴れて雲が少なく風も弱いため、放射冷却現象が強まります。
18日午後6時の気温です。
小野：
金沢は7.2度、輪島は6.6度です。この後は、18日朝の最低気温よりも下がる見込みで、あす19日朝の予想最低気温は、金沢で3度、輪島は2度です。
気象台の週間予報です。
小野：
この先1週間の天気は、晴れの日と雨の日が周期的に変わるでしょう。20日・土曜日の予想最高気温19度は、10月下旬並みです。
最後に、18日に気象台から発表された1か月予報です。
小野：
1月16日までの傾向です。気温の特徴は、あさって20日から1月2日までの2週間は平年より高いことです。降雪量は、1か月間を平均すると平年並みか少ない見込みです。