大河内 陽太 アナウンサー：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

きょう18日夜からあす19日朝にかけて、一段と冷え込みます。一方、20日・土曜日、21日・日曜日は、季節外れの暖かさになるでしょう。



18日夜9時の予想天気図です。

小野：

石川県内は高気圧に覆われて晴れるでしょう。



あす19日朝9時の予想天気図です。

小野：

引き続き、高気圧に覆われます。夜から朝にかけて、晴れて雲が少なく風も弱いため、放射冷却現象が強まります。



18日午後6時の気温です。

小野：

金沢は7.2度、輪島は6.6度です。この後は、18日朝の最低気温よりも下がる見込みで、あす19日朝の予想最低気温は、金沢で3度、輪島は2度です。



気象台の週間予報です。

小野：

この先1週間の天気は、晴れの日と雨の日が周期的に変わるでしょう。20日・土曜日の予想最高気温19度は、10月下旬並みです。



最後に、18日に気象台から発表された1か月予報です。

小野：

1月16日までの傾向です。気温の特徴は、あさって20日から1月2日までの2週間は平年より高いことです。降雪量は、1か月間を平均すると平年並みか少ない見込みです。