【「巨人の星」伝説のX'masスペシャル配信 】 12月24日22時よりプレミア公開予定

トムス・エンタテインメントは、同社YouTubeチャンネル「TMSアニメ公式チャンネル」にて「『巨人の星』伝説のX'masスペシャル配信」を12月24日22時よりプレミア公開を予定している。

本配信ではTVアニメ「巨人の星」第92話「折り合わぬ契約」を公開。本話は、後半で星飛雄馬がクリスマスパーティーを開くエピソードが描かれる。「巨人の星」伝説のクリぼっち回として知られている話となっている。

✨🎄X'masスペシャル配信🎄✨



クリスマスって24日 25日？ どっちだっけ？

あのどんちゃん騒ぎやる奴さ！

そうか あと1週間あるな よし

伴、オレちょっとやる事が出来た🔥

またな じゃ！



⚾『巨人の星』聖夜祭🎅

Presented By 星飛雄馬



12/24(水)夜10時よりYouTubeにて開幕です▶ pic.twitter.com/deSDMBplrK - トムス・エンタテインメント【日本語公式】TMSアニメ (@TMSent_jp) December 17, 2025

(C)梶原一騎・川崎のぼる／講談社・TMS