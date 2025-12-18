【「巨人の星」伝説のX'masスペシャル配信　】 12月24日22時よりプレミア公開予定

　トムス・エンタテインメントは、同社YouTubeチャンネル「TMSアニメ公式チャンネル」にて「『巨人の星』伝説のX'masスペシャル配信」を12月24日22時よりプレミア公開を予定している。

　本配信ではTVアニメ「巨人の星」第92話「折り合わぬ契約」を公開。本話は、後半で星飛雄馬がクリスマスパーティーを開くエピソードが描かれる。「巨人の星」伝説のクリぼっち回として知られている話となっている。

(C)梶原一騎・川崎のぼる／講談社・TMS