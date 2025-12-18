高知県民体育館の再整備に向けて、県は隣接する高知市青年センターのグラウンド全面を取り込んで建て替える案を検討しています。

県に対し有識者でつくる検討会は「現状で進めるのは拙速だ」として、代替案も含めたていねいな議論を求めました。



2025年12月18日、高知市のオーテピアで県民体育館の再整備に向けた有識者による検討会が開かれ、県からの最終案が出されました。





会の冒頭で前田和範委員長は―。「知事と高知市長の間でトップ同士の判断で決まっていくのは、正直このアンケート調査が終わっていない状況では、すごく拙速だなということを思っている。ここで検討会の場での我々の意見というのが反映されないのであれば、この検討会の意義というのは何なのかというふうには思っている」県に対して苦言を呈した異例の発言です。県民体育館の再整備について、県は現在の土地に加えて隣接する高知市青年センター「アスパルこうち」のグラウンド全面を取り込んで大規模な施設に建て替える案を検討しています。このグラウンドは、不登校の児童･生徒などが利用し、市の教育委員会はグラウンドの存続も含めた「教育的配慮」を求めてきました。県は新しい施設について、現在グラウンドの部分にはプールとサブアリーナを入れる考えです。新しい施設の屋上に人工芝のグラウンドを設け、不登校の児童･生徒などに優先的に活用させる方針で、高知市の桑名市長は県の要請を受け入れる考えを示しています。一方で、県がおこなっている新施設の県民アンケートは終わっていない状況で、18日の検討会では、結論ありきで話を進めようとしていると県に対する批判が出ました。■刈谷好孝委員「設計図ができてからまた見てもらって、議論をするんじゃなしに、ここの意見を聞いて設計してもらうとか、これを案としてこういう形ですよとなれば、この委員会の冒頭に言った委員長のことも反映できるのではないか」このほか別の委員からは「ぢばさんセンターをアリーナ機能を持つ施設に建て替えれば問題が解決する」といった代替案を検討する声もあがりました。検討会の前田委員長は「ていねいな議論が必要」とし、基本計画を年度内にまとめる予定を後ろ倒しにしても良い考えを示しました。