昭和南海地震が発生した12月21日を前に、高知県宿毛市の中学校で防災教室が行われ、けが人の運び方などを学びました。



2025年12月18日、宿毛市の小筑紫中学校で行われた防災教室は、昭和南海地震が発生した日である12月21日を前に、防災への備えや知識を身につけてもらおうと宿毛警察署が企画したものです。今回は中学1･2年生約20人が災害時などに役立つけが人の運び方を学びました。

生徒たちは2人で肩を組んでそれぞれの片腕を繋ぎけが人を運ぶ「ヒューマンチェーン」や、学校にあるパイプ椅子や毛布などを担架代わりにする方法を学び、災害時だけでなく普段でも使える知識を身につけていました。





■中学2年生「今日やったものは全部知らなかったので、実際そういう機会があればちゃんと助けられればいいなと思った」「前も後も人の体重を自分で支えるからちょっと重たいけど、人の安全のためにはこういうのが必要なんだなと思ったし、いつ地震が来るかわからないから役立つなと思った」また、県警のヘリコプターによる救助が必要な人の吊り上げ訓練も行われ、生徒たちは普段は見られない訓練の様子に目を輝かせていました。