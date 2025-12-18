フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。「第55回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」の司会進行をNHK先輩アナウンサーである登坂淳一さんとともに務めたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「日本プロスポーツ大賞」で先輩アナと司会進行を務める 「安心感がすごすぎて...！」「とても光栄なひとときでした」





中川さんは、「司会進行を登坂淳一さんと務めさせていただきました」と投稿。登坂さんについては「NHKの先輩でもあり、いまは同じホリプロ所属の先輩アナウンサー」と紹介し、「お会いできたのは初めてだったんですが安心感がすごすぎて...！なんだかちょっと懐かしい気持ちにもなりながらのとても光栄なひとときでした」と感想を綴っています。







式典では「2025年度 第55回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞」の表彰が行われました。イベント会場には大型スクリーンが設置され、「Japan professional sports awards」の英語表記も併記されていました。







中川さんは「様々な式典に携わらせていただけて幸せな年末です」と充実した様子をコメント。「アナウンサーとしてのお仕事のクオリティもレベルアップしていけるよう勉強を重ねていきます」と今後の抱負も語りました。







この投稿に、「綺麗な青色のドレス姿が素敵ですね」「鮮やかなブルーが映えますね とても素敵です」「NHKの先輩アナに会えて、式典もいい時間を過ごせてよかったね」「先輩の存在ありがたいですね」「先輩アナの登坂アナと一緒にスポーツ分野の仕事をできて良かったですね」などの声が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。



