timelesz・寺西拓人、26日にフジ特番出演 アニメーション映画『迷宮のしおり』では声優初挑戦
フジテレビは、アニメーション映画『迷宮のしおり』が来年1月1日に公開されることを記念し、今月26日深夜1時45分から『超時空特番！映画「迷宮のしおり」のしおり』を放送する。『迷宮のしおり』は『マクロス』や『アクエリオン』『サイバーフォーミュラ』など数々の人気アニメシリーズを生み出し、2025年大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーも務めた河森正治が製作した初のオリジナル劇場長編アニメーション作品だ。
【画像】わくわくが止まらない！公開された映画『迷宮のしおり』キービジュアル
映画『迷宮のしおり』は、「歌」「SF」「三角関係」という河森作品の三種の神器に、スマートフォンを組み合わせた“異世界脱出劇”を、ホラーかつエモーショナルに描く。
本作の主人公であり、スマホの世界に迷い込んでしまった引っ込み思案な女子高生・前澤栞を演じるのは、今作がアニメ映画声優初挑戦となる新しい学校のリーダーズのSUZUKA。「栞」と現実世界に現れたもう一人の「SHIORI」を演じ分ける。
スマホの中の世界で出会うウサギのスタンプ・小森を原田泰造、栞の幼馴染・希星（きらら）を伊東蒼、栞のクラスメイトで彼女に思いを寄せる少年・山田を齋藤潤が演じる。スマホと人間の脳を直接つなぐ研究者であり、若き天才起業家・架神傑（かがみ・すぐる）を、今年「timelesz project -AUDITION-」でtimeleszに加入した寺西拓人が演じ、声優として初出演を果たしている。
今回、放送が決まった『超時空特番！映画「迷宮のしおり」のしおり』では、映画『迷宮のしおり』の魅力を徹底解剖！河森はもちろんのこと、SUZUKA、原田、寺西のインタビューや本映画のメイキング映像、さまざまなトークテーマで繰り広げる。河森×SUZUKA×原田×寺西の豪華座談会を通じて、作品の裏側や制作秘話に迫っていく。
さらに、本番組のナレーションは、映画『迷宮のしおり』で栞の担任教師・登坂役を務め、河森の代表作の一つ『マクロスF』などにも出演している河森と縁深い声優・杉田智和が担当する。
■番組概要
≪タイトル≫
『超時空特番！映画「迷宮のしおり」のしおり』
≪放送日時≫
12月26日（金）25時45分〜26時15分 ※関東ローカル
≪出演者≫
河森正治
SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）
原田泰造（ネプチューン）
寺西拓人（timelesz）
ナレーション：杉田智和
映画『迷宮のしおり』は、「歌」「SF」「三角関係」という河森作品の三種の神器に、スマートフォンを組み合わせた“異世界脱出劇”を、ホラーかつエモーショナルに描く。
本作の主人公であり、スマホの世界に迷い込んでしまった引っ込み思案な女子高生・前澤栞を演じるのは、今作がアニメ映画声優初挑戦となる新しい学校のリーダーズのSUZUKA。「栞」と現実世界に現れたもう一人の「SHIORI」を演じ分ける。
スマホの中の世界で出会うウサギのスタンプ・小森を原田泰造、栞の幼馴染・希星（きらら）を伊東蒼、栞のクラスメイトで彼女に思いを寄せる少年・山田を齋藤潤が演じる。スマホと人間の脳を直接つなぐ研究者であり、若き天才起業家・架神傑（かがみ・すぐる）を、今年「timelesz project -AUDITION-」でtimeleszに加入した寺西拓人が演じ、声優として初出演を果たしている。
今回、放送が決まった『超時空特番！映画「迷宮のしおり」のしおり』では、映画『迷宮のしおり』の魅力を徹底解剖！河森はもちろんのこと、SUZUKA、原田、寺西のインタビューや本映画のメイキング映像、さまざまなトークテーマで繰り広げる。河森×SUZUKA×原田×寺西の豪華座談会を通じて、作品の裏側や制作秘話に迫っていく。
さらに、本番組のナレーションは、映画『迷宮のしおり』で栞の担任教師・登坂役を務め、河森の代表作の一つ『マクロスF』などにも出演している河森と縁深い声優・杉田智和が担当する。
■番組概要
≪タイトル≫
『超時空特番！映画「迷宮のしおり」のしおり』
≪放送日時≫
12月26日（金）25時45分〜26時15分 ※関東ローカル
≪出演者≫
河森正治
SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）
原田泰造（ネプチューン）
寺西拓人（timelesz）
ナレーション：杉田智和