SUPER BEAVERが、東京 原宿の竹下通りとタッグを組んだイベント『HAPPY WINTER 25-26 SUPER BEAVER × TAKESHITA-St.』を、2025年12月20日から2026年1月12日に開催する。

イベント期間中は、竹下通りの街並みにSUPER BEAVERの世界観を体感できる施策が多数登場。竹下通りの入り口のアーチをはじめ、横断幕やフラッグによるジャック装飾、フォトスポットの設置も行われる。また、竹下通り内に出店しているCANDY A☆GO☆GO！やWEGOとのコラボレーションも決定した。

さらに、JR原宿駅の東口を出てすぐにあるWITH HARAJUKUでは、B1階から2階までをジャック。1階の入り口にはCM放送中のCurél（キュレル）とのコラボブースが登場し、B1階のユニクロ原宿店ではオリジナルTシャツが作れるUTme!とコラボレーションする。加えて、SUPER BEAVER20周年特別ロゴを自由にデザインしTシャツやトートバッグなどにプリントできるサービスが、このイベントを機にUTme!取扱いの全国38店舗とUTme!オンラインストアでも発売決定。

そのほかにも、エレベーターや各階の壁面、フラッグなどでSUPER BEAVER一色に染める。また、12月23日からはB1階でSUPER BEAVERの20周年期間中に行った自主公演の写真を一挙に見ることが出来るパネル展を開催。ZOZOマリンスタジアム公演でも登場したネオン管のフォトスポットも設置される。

さらに、スタンプラリー企画も開催決定。この期間限定のピンズやクリアファイルなどの景品が抽選で当たるチャンスもある。

