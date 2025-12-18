川崎Fファン・ウェルメスケルケン・際が契約満了「こんなにも早くさよならを伝えなければいけなくなるとは…」「とても悔しく辛い気持ち」
川崎フロンターレは18日、DFファン・ウェルメスケルケン・際(31)との来季契約を更新しないことを発表した。
海外クラブでプレーしてきたファン・ウェルメスケルケンは、2024シーズンから川崎Fに加入し、Jリーグデビューを果たした。25シーズンはJ1リーグ26試合に出場していた。
クラブ公式サイトを通じ、ファン・ウェルメスケルケンは「2024年から2年間、たくさんの応援とサポートをありがとうございました」と感謝を伝えている。
「こんなにも早くフロンターレファミリーの皆さんにさよならを伝えなければいけなくなるとは思っていませんでした。多くのタイトル獲得、ACL青覇など、共に成し遂げたかったことばかりで、とても悔しく辛い気持ちです」
「ですが、この 2 年間で一緒にプレーさせていただいた本当に素晴らしい選手たち、日々の成長を全力で支えてくれた監督、コーチ、メディカル、スタッフの皆さん、どんな時でもすべてを出し切って応援し続けてくれたサポーターの皆さん、すべての方々に本当に感謝しています。そして皆さんは私の選手人生における宝物です」
「自分の信念でもある至誠を尽くし、選手としてより成長して結果を出していくことだけが皆さんにできる恩返しだと思っているので、どこに行っても今後も応援をよろしくお願いします。フロンターレファミリーの幸せを願っています」
