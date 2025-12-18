主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 60( 60)
TOPIX先物 3月限 39( 39)
日経225ミニ 3月限 231( 231)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 216( 216)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 62( 62)
日経225ミニ 3月限 1548( 1548)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1280( 664)
TOPIX先物 3月限 60( 46)
日経225ミニ 1月限 6308( 2858)
2月限 188( 92)
3月限 82597( 40265)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 694( 346)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 1月限 2950( 1224)
2月限 133( 67)
3月限 42016( 20042)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 111( 111)
日経225ミニ 1月限 195( 195)
2月限 20( 20)
3月限 3768( 3768)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 389( 389)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 19( 19)
日経225ミニ 1月限 562( 562)
2月限 29( 29)
3月限 24090( 24090)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 60( 60)
TOPIX先物 3月限 39( 39)
日経225ミニ 3月限 231( 231)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 216( 216)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 62( 62)
日経225ミニ 3月限 1548( 1548)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1280( 664)
TOPIX先物 3月限 60( 46)
日経225ミニ 1月限 6308( 2858)
2月限 188( 92)
3月限 82597( 40265)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 694( 346)
6月限 13( 13)
日経225ミニ 1月限 2950( 1224)
2月限 133( 67)
3月限 42016( 20042)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 111( 111)
日経225ミニ 1月限 195( 195)
2月限 20( 20)
3月限 3768( 3768)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 389( 389)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 19( 19)
日経225ミニ 1月限 562( 562)
2月限 29( 29)
3月限 24090( 24090)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース