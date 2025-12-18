　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　60(　　　60)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　39(　　　39)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 231(　　 231)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 216(　　 216)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　10(　　　10)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　62(　　　62)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1548(　　1548)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1280(　　 664)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　60(　　　46)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6308(　　2858)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 188(　　　92)
　　　　　 　 　 3月限　　　 82597(　 40265)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 694(　　 346)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2950(　　1224)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 133(　　　67)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42016(　 20042)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 111(　　 111)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 195(　　 195)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3768(　　3768)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 389(　　 389)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 562(　　 562)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 3月限　　　 24090(　 24090)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース