　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1913(　　1382)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1071(　　 905)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2210(　　2194)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 975(　　 473)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 256(　　 203)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 670(　　 298)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 409(　　 133)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 387(　　 387)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 675(　　 675)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3465(　　3465)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　77(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2681(　　 971)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 437(　　 415)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6215(　　2649)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 186(　　 128)
　　　　　 　 　 3月限　　　 73140(　 30586)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1105(　　 703)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4783(　　1791)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 332(　　 106)
　　　　　 　 　 3月限　　　 41358(　 20178)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 266(　　 266)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4705(　　4705)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 875(　　 875)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 535(　　 535)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31336(　 31336)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

