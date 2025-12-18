主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1913( 1382)
TOPIX先物 3月限 1071( 905)
日経225ミニ 3月限 2210( 2194)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 975( 473)
TOPIX先物 3月限 256( 203)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 670( 298)
TOPIX先物 3月限 409( 133)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 387( 387)
TOPIX先物 3月限 675( 675)
日経225ミニ 3月限 3465( 3465)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 77( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2681( 971)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 437( 415)
日経225ミニ 1月限 6215( 2649)
2月限 186( 128)
3月限 73140( 30586)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1105( 703)
日経225ミニ 1月限 4783( 1791)
2月限 332( 106)
3月限 41358( 20178)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 266( 266)
2月限 70( 70)
3月限 4705( 4705)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 875( 875)
6月限 21( 21)
日経225ミニ 1月限 535( 535)
2月限 23( 23)
3月限 31336( 31336)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
