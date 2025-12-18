外国証券 先物取引高情報まとめ（12月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7775( 7687)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 8383( 8383)
日経225ミニ 1月限 6560( 6560)
2月限 147( 147)
3月限 182778( 182778)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2679( 2679)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 5070( 5070)
日経225ミニ 1月限 2253( 2253)
2月限 171( 171)
3月限 74168( 74168)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 45( 45)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 441( 441)
TOPIX先物 3月限 2233( 2231)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
3月限 2093( 2093)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 298( 298)
TOPIX先物 3月限 2224( 2224)
日経225ミニ 1月限 163( 163)
2月限 23( 23)
3月限 7512( 7512)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 139( 139)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 406( 406)
日経225ミニ 3月限 1142( 1138)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 618( 618)
TOPIX先物 3月限 3420( 3420)
日経225ミニ 1月限 4( 4)
3月限 14686( 14686)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 129( 129)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 132( 72)
TOPIX先物 3月限 346( 346)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 66( 66)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 80( 80)
日経225ミニ 1月限 15( 15)
3月限 330( 330)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
