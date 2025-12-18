　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7775(　　7687)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8383(　　8383)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6560(　　6560)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 147(　　 147)
　　　　　 　 　 3月限　　　182778(　182778)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2679(　　2679)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5070(　　5070)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2253(　　2253)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 171(　　 171)
　　　　　 　 　 3月限　　　 74168(　 74168)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　45(　　　45)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 441(　　 441)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2233(　　2231)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2093(　　2093)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 298(　　 298)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2224(　　2224)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 163(　　 163)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7512(　　7512)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 139(　　 139)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 406(　　 406)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1142(　　1138)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 618(　　 618)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3420(　　3420)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14686(　 14686)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 129(　　 129)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 132(　　　72)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 346(　　 346)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　66(　　　66)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　80(　　　80)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 330(　　 330)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース