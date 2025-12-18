　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17737(　 16694)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　72(　　　72)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15350(　 15119)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 13902(　 13902)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 221(　　 221)
　　　　　 　 　 3月限　　　214332(　214332)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9912(　　9268)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　92(　　　92)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18519(　 17215)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　8126(　　8126)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 222(　　 222)
　　　　　 　 　 3月限　　　126731(　126731)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1677(　　 806)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 862(　　 482)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4578(　　4578)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2594(　　 962)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3636(　　2272)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3497(　　3471)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2298(　　1375)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4651(　　4583)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13399(　 13399)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3242(　　2163)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2904(　　2903)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5868(　　5868)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2004(　　1734)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8307(　　8307)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 208(　　 208)
　　　　　 　 　 3月限　　　 24428(　 24428)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 422(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 326(　　 320)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4031(　　1789)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3322(　　1310)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　60(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 404(　　 404)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 430(　　 430)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　11(　　　11)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース