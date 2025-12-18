外国証券 先物取引高情報まとめ（12月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17737( 16694)
6月限 72( 72)
TOPIX先物 3月限 15350( 15119)
日経225ミニ 1月限 13902( 13902)
2月限 221( 221)
3月限 214332( 214332)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9912( 9268)
6月限 92( 92)
TOPIX先物 3月限 18519( 17215)
日経225ミニ 1月限 8126( 8126)
2月限 222( 222)
3月限 126731( 126731)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1677( 806)
TOPIX先物 3月限 862( 482)
日経225ミニ 1月限 1000( 0)
2月限 1000( 0)
3月限 4578( 4578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2594( 962)
TOPIX先物 3月限 3636( 2272)
日経225ミニ 1月限 19( 19)
3月限 3497( 3471)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2298( 1375)
TOPIX先物 3月限 4651( 4583)
日経225ミニ 1月限 30( 30)
2月限 9( 9)
3月限 13399( 13399)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3242( 2163)
TOPIX先物 3月限 2904( 2903)
日経225ミニ 3月限 5868( 5868)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2004( 1734)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 8307( 8307)
日経225ミニ 1月限 208( 208)
3月限 24428( 24428)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 422( 0)
TOPIX先物 3月限 326( 320)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4031( 1789)
TOPIX先物 3月限 3322( 1310)
日経225ミニ 1月限 1000( 0)
2月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 60( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 404( 404)
TOPIX先物 3月限 430( 430)
日経225ミニ 1月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
