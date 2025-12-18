「日経225オプション」1月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 246( 46)
SBI証券 22( 12)
松井証券 12( 12)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
安藤証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
シティグループ証券 25( 25)
SBI証券 19( 13)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 26( 18)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 7( 7)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
