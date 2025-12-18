　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 544(　 244)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 177(　 177)
ソシエテジェネラル証券　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 175(　　49)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
ゴールドマン証券　　　　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 110(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 200(　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　 0)


◯4万8125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 231(　 131)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 123(　 123)
ソシエテジェネラル証券　　　　　66(　　66)
ビーオブエー証券　　　　　　　　25(　　25)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 120(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 258(　　58)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　31(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
日産証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
大和証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース