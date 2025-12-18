クボタに順天堂大のOP寺内剛仁と法政大のOH川波颯が加入内定！

V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のクボタスピアーズ大阪が18日（木）、寺内剛仁（22）と川波颯（21）の内定を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

寺内は足利大学附属高校を経て、現在は順天堂大学4年生のオポジット。12月7日に閉幕した第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025（全日本インカレ男子）では、専修大学に敗れたものの、フルセットの激闘を戦いベスト8の成績を残していた。クラブでは背番号「2」を着用する。

川波は九州産業高校を経て、現在は法政大学4年生のアウトサイドヒッター。2年次には関東大学男子1部バレーボールリーグ入替戦でチームの1部昇格に貢献。先日の全日本インカレ男子では順天堂大の寺内と同じく、専修大学にフルセットの末敗れて3回戦敗退、ベスト16の成績で大学バレーを終えていた。クラブでは背番号「6」を着用する。

2選手は加入内定にあたり以下のコメントを発表している。

■寺内剛仁

「クボタスピアーズ大阪でバレーボールができることを大変嬉しく思います。日々の積み重ねを大切にしながら、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします！」

■川波颯

「クボタスピアーズ大阪の一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。少しでも早くチームに慣れて、勝利に貢献できるようにバレーボールを楽しみながら精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします！」