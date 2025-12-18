「軽油」の表示が突然空欄に…“偽装”でタンクローリー違法走行か、大規模火災で「水底トンネル」水没の懸念も　危険な違法通行の実態

東京湾の下を通る首都高のトンネル。こうした「水底トンネル」で大規模な火災が起きると、トンネルが水没する大惨事となる恐れがあり、危険物を積んだ通行が制限されている。しかし、タンクローリーが日常的に違法通行していたことが、FNNの取材で明らかとなった。危険な輸送が発覚してこなかったのか背景に迫ると、チェックが十分に行われていない実態が見えてきた。

軽油の表示が急に「空欄」…

まだ静けさに包まれた午前5時、一台のタンクローリーが出発した。

危険物を積んだ車が水底トンネルを違法に通行しているとの情報を得て、記者は横浜市にある石油卸会社を出発したタンクローリーの追跡を開始した。

引火しやすい危険物などを運ぶ際は、種類や量を表示することが義務付けられている。この車は、軽油を3キロリットル積んでいると示していた。

川崎市にある2つ目の納入先で作業車への給油を終え、次に向かうタンクローリー。すると、車の後ろで危険物を表示する板には、先ほどまであった「軽油」という表示がなくなっていた。

3キロリットルあったはずの軽油は空欄に。空に近いはずなのに、自分の会社がある横浜市へ帰るのではなく、逆方面へと向かっていた。

そのまま、日本有数の貿易港・川崎港の下をくぐる「川崎港海底トンネル」が近づく。

道路法では、海や川の下を通る水底トンネルについて、ガソリンは200リットル、軽油などは1000リットル以上を乗せて通行することを禁止していて、違反すると6カ月以下の拘禁刑などに処される。

それにもかかわらず、タンクローリーはそのままトンネルへと入っていった。

トンネル火災、最悪水没の危険も

そもそも、なぜ水底トンネルには規制があるのか。まず、トンネル火災に大きな危険があるためだ。

2023年、兵庫県の山陽自動車道のトンネルでトラックが炎上し、他の車にも次々と燃え広がり、合わせて23台が焼けた。火は40時間燃え続け、トンネルは激しく損傷。復旧に3カ月かかった。

火災学の専門家によると、こうしたトンネル火災は延焼しやすく、「何らかの原因で着火すると、爆発が起こる」とし、広い空間に比べると避難が難しい点があるという。

また、水底トンネルでの火災の危険性についてトンネル工学の専門家は、内側のコンクリートが被害を受けると水や土砂が侵入し、最悪の場合は水没する恐れがあると指摘する。

「空」のはずが次々と給油…

追跡を続けた問題のタンクローリーは、多くの軽油を乗せた疑いがあるまま、川崎港の水底トンネルへ。トンネルを抜けた後も、積載物の表示は空欄のままだった。

しかし、納入先に着くとホースを出し、空に近いはずのタンクローリーからなぜか給油が次々と行われていた。

着いたのは、羽田空港そばの納入先。水底トンネルは、他の道に比べて4、5倍早く到着できる圧倒的な近道だったのだ。

タンクローリーは水底トンネルを通った後も納入先への給油を繰り返したことで、表示の空欄は偽装で、多くの軽油を積んだまま違法に水底トンネルを通った疑いが強まった。

運転手は違法性認識

運転手を仕事終わりに直撃すると、「記憶にない」。そこで、水底トンネルの通過や、納入先への給油を映像に収めていたことを示すと…。

記者：

水底トンネルを通ったら捕まるかもしれないから「空」に変えた？

運転手：

そうですね。

記者：

つまり、違法性の認識はあったと？

運転手：

あー、そうですね。

違法性の認識があったと認めた。また、ほかの従業員についても「やっていたんじゃないかな」と話した運転手。水底トンネルを違法に通行する頻度について、「月数回はあると思う」と答えた。

事故が起きれば大惨事となる恐れについては、「ダメですね」。また、取り締まりがあったとしても、「中まで見ないから、と（見習い時に）言われた」と明かした。

会社の社長はこうした実態を把握していたのか。記者が直撃すると、水底トンネルの違法走行をしていたことについて、「認識はない」「まったく知らなかった」とした。

なぜ、社員の間で危険な違法行為が行われていたのか。

記者：

社長の知らないところで常態化していた？

会社社長：

そうだね

記者：

運転手たちが勝手にやっていた？

会社社長：

だろうね。（運転手に）厳重注意だね。

会社として安全管理は徹底していたのか。社長は「していた」としつつ、「20年近く前かもしれない。言った覚えはある」と話した。

「明日から違法通行をやめるのか？」という記者の問いには、「やめさせるでしょう」と答えた。

水底トンネルの日常的な違法通行は、事故が起きれば大惨事になり得る。取り締まりは機能していたのか。

首都高速道路株式会社は取材に、「取り締まりは定期的に行っている」とした一方、「中身はチェックしていない」と明らかにした。理由について「危険物もあるため、現物を直に確認するのは困難」と説明する。

神奈川県警は違法通行の事実について、「このような実態を把握した際は、関係機関と連携し、厳正に対処します」とコメントした。

