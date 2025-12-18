公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は18日、会長の川合俊一氏およびJVAに関する週刊誌報道について声明を発表した。

JVAは公式サイトにて「この度の弊会会長および職員に関わる週刊文春の報道につきまして、ファンの皆様ならびに関係者の皆様にご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。また「本件に関する弊会としての見解を以下の通りお伝えさせていただきます」とした。

以下、JVAの公式サイトに掲載された声明の全文は以下の通り。

1 会長川合の講演料・出演料について

「川合が記事内で否定しております通り、川合から代理店A社に金銭を要求した事実はございません。前提として記事にある代理店A社との間には公式代理店契約というものは存在せず、A社が協賛スポンサー契約をまとめていただいた際に、その契約に付随して複数年度にわたる代理店業務委託契約を交わしております。その契約合意時期は2022年3月22日に川合が会長に就任する以前であり、川合はその見返りを請求できるような立場ではございません。また代理店選択をされるのは企業様側であり、その選択に我々が何か影響を与えることはございません。川合は長年タレント・文化人として活動しており、会長就任以前より講演やメディア出演は業務として行っております。今現在、川合の業務は窓口がどこであっても、内容により、会長業務なのか、文化人・タレント業務なのか、その濃淡によりJVAと川合の個人事務所の間で全て事前に振り分けております。従って週刊文春による本来協会に入るべき収入が川合の個人事務所に入っているという指摘は事実ではございません。」

2 職員の金銭授受について

「当該職員が記事内で否定している通り、当該職員がA社に金銭を要求したという事実はございません。JVAとA社の取引は当該職員の2022年4月1日の入職前に始まっており、当該職員が何か見返りを求められる立場ではございません。当該職員は代理店A社の当時の社長の方とはJVA入職以前より長年のお付き合いがあり、JVAと代理店という関係というより個人同士のお付き合いとしてご配慮をいただいていたと認識をしておりました。しかしながら改めて授受した金額を確認すると個人のお付き合いを超えた分不相応なものであるという判断に至り、後日A社の方に自主的に全額お返しをしております。」

ファンの皆様ならびに関係者の皆様にご心配をお掛けして誠に申し訳ございません。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。