福山雅治＆大泉洋ら『ラストマン』ドラマ＆映画キャストが新宿街頭に集合 向井康二はボケさく裂で叱られる
俳優の福山雅治、大泉洋が18日、東京・新宿モア4番街で行われた映画・スペシャルドラマ『ラストマン』レッドカーペットセレモニーに参加した。イルミネーションに彩られた新宿の街頭に福山や大泉、永瀬廉（King ＆ Prince）、今田美桜らメインキャストが集合し、大歓声を浴びた。
【写真】カワイイ！今田美桜＆松本若菜に大爆笑されてる？向井康二
参加したのはこのほか、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二（Snow Man）、平野俊一監督ら。今後放送＆公開されるドラマと映画のキャストが華やかにドレスアップして集合。レッドカーペットの両サイドに集まった観客に向け、手を振った。
福山は「いよいよ公開になるという気持ちがさらに高まってまいりました」と実感を込め、大泉は「『洋ちゃん、洋ちゃん』って呼んでもらえて、ちやほやされて大変、気持ちよかったです」とうれしげに明かした。永瀬は公開を控え「チーム感とか画面から伝わってくると思うのでそういうところも楽しみにして」と呼びかけた。
今回のドラマから参加となった松本は「みんなが愛すべき作品に出させていただいたことが光栄」としみじみ。同じく新キャストの向井が「久しぶりの『ラストマン』の現場はいいですね〜」と得意げになると、大泉から「時間ないからボケるなって言われたよね？」と叱られていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開される。
