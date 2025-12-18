ドアたたいて“助け”求めたか　死亡の30代夫婦の手に「皮下出血」…専門家「ドアノブ外れると大人でも開けられない」赤坂サウナ火災

東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火事で、ドアには叩いたような跡があったほか、２人の手には皮下出血があったことがわかった。

また、過去に、火事が起きたサウナ室のドアと同じような作りのドアノブに不具合が見つかり、修理をしていたこともわかった。

2人は外に助け求めたか

東京・赤坂の個室サウナを利用していた30代の夫婦が死亡した火事で、新たな事実がわかった。

死亡したのは利用者の松田政也さん（36）と妻・陽子さん（37）。

2人が発見された個室サウナの扉のドアノブが外れていたことから、室内に閉じ込められていたとみられているが、ドアにたたいたようなあとがあったほか…。

2人の手には皮下出血があったことから、外に助けを求めたとみられている。

このサウナ室で使用されていたのは、L字型の木製のドアノブ。

サウナの設計や建設をしている会社を取材すると…。

アクアエンタープライズ・重 隆文 代表：

（L字型のドアノブは）普通は取り付けないです。僕はサウナ作って40年キャリアがあるからいろんなリスクジャッジができて、絶対ダメって言えるんだけど。

通常、サウナでは使用されることはないというL字型のドアノブ。

さらに今回のドアノブは木製だった。

アクアエンタープライズ・重 隆文 代表：

木というのは特に内側に関しては熱で熱いから、木は膨張収縮するので劣化は早いんですよ、熱にさらされると。

松田さん夫妻が閉じ込められたサウナでは、この2年の間に火事が起きたサウナ室とは別の部屋で、同じような作りの扉のドアノブに不具合が見つかり、修理していたことが分かった。

また、扉は金属製のドアの上から木製の板を貼ったり、ドアノブを木製のものに付け替えたりしていた可能性があることも分かっている。

専門家「大人の人間でも開かない」

もしドアノブが外れてしまうと、どうなるのか。鍵の専門家は次のように話す。

ダスキンレスキュー・玉置 恭一さん：

レバーが外れると何も無い状態になりますので、大人の人間がやったとしても開かないです。

専門家は、こうしたドアノブは簡単に外れてしまうという。

ダスキンレスキュー・玉置 恭一さん：

ここにネジがありますので、ネジを緩めればスポッと抜けるようになっている。

ダスキンレスキュー・玉置 恭一さん：

抜けると扉にこれ（逆側のレバー）が残っていたとしても押すとポトンと落ちる。レバー、ドアノブがなくなってしまうっていう状況になる。

亡くなった松田さん夫婦は、サウナという高温の中に長くいたことによる熱中症か、焼死の可能性が高いとみられている。

警視庁は、業務上過失致死の疑いもあるとみて捜査している。

（「イット！」12月18日放送より）