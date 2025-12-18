１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２７円０５銭（０・０６％）安の４万２８１８円８２銭だった。

３日連続で下落した。３３３銘柄のうち、１４２銘柄が値下がりし、１８７銘柄が値上がりした。

前日の米株式市場では、米ＩＴ大手オラクルのＡＩ関連投資の資金調達が難航していると報じられ、ＡＩ事業の収益性に対する懸念から主要な株価指数が下落した。東京市場でも半導体関連銘柄を中心に下落した。一方、東証プライム銘柄の６割強が上昇し、相場を下支えした。

個別銘柄の下落率は、日本製鋼所の６・７９％が最も大きく、アサヒグループホールディングス（ＨＤ）（５・７２％）、川崎重工業（４・５０％）と続いた。

上昇率は、京成電鉄（４・５７％）、ベイカレント（４・２３％）、パン・パシフィック・インターナショナルＨＤ（３・２８％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５１０円７８銭（１・０３％）安の４万９００１円５０銭だった。２日ぶりに下落した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１２・５０ポイント（０・３７％）低い３３５６・８９。