「安くて感動」リップ98%オフ！余剰在庫仕入れコスメ大幅値下げ　たくあん52円…“賞味期限切れ”激安販売で食品ロス削減

店内に貼られていたのは「98％オフ」の値札。

これには買い物客もビックリ。

18日、取材班が向かったのは東京駅にある、化粧品や美容グッズがお得に買える店「アエナ」。

リップが93％オフの税込み76円、アイシャドーが60％オフの219円、韓国コスメのシートマスクが44％オフの186円。

さらに、人気のコスメブランドのハンドクリームが24％オフの1209円。

店内には大幅値下げされた値札がずらりと並んでいました。

98％オフのリップを32円で購入・10代：

かわいい。すごくかわいい、めっちゃかわいい。こんなかわいくて良いものがこんな安く買えるなんて、めっちゃうれしい。

“激安リップ”を購入した女性：

びっくりするぐらいお求めやすい価格になっていて、すごくお値打ちでありがたい。お得感がある。今はなんでも高くなっているので、この価格帯で購入できるのがとてもありがたい。家計にやさしいお店だと思う。

この店では、化粧品や食品など約1300〜1500点の商品を展開しています。

大幅値下げされた美容グッズをこんな買い方をする人も。

30代：

安い！！もともと定価より安くなっているので、お試しで買える感じ。思ったよりいっぱい買っちゃった。

激安の秘密はメーカーやブランドから新品の余剰在庫を仕入れているため、低価格での提供を実現しています。

アエナ 広報室・岡崎彩音さん：

幸せにできるお客さまの数を増やすのが私たちのミッション。値段でいうと2桁のものから1000円いく商品がなかなか珍しい。すごくお得を実現していると思う。

何かと出費が多い年末にはうれしい激安店。

次に向かったのは、物価高で客が増加しているという東京・板橋区のスーパー「マルヤス 高島平店」です。

食品ロスの削減を掲げるこの店は、賞味期限切れや近い商品を激安で販売しているのです。

賞味期限が2週間ほど過ぎたラッキョウは1袋49円。

女性がまとめ買いしたのは1袋52円のたくあん。

買い物かごには10袋も入っていました。

たくあんを買った人：

すごかったので、お買い得。家族がみんな好きですぐなくなってしまうので助かる。

このスーパーの人気の商品は…。

マルヤス・松井順子代表：

鍋つゆやパスタソースはアルミ包装されているものが多くある。（アルミ包装は）なかなか劣化もないと、お客さんも安心して購入している人もいる。