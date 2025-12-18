米スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が17日、花巻東高の先輩でエンゼルスの菊池雄星投手へ感謝を述べました。

佐々木選手は「先日、菊池雄星さんと監督と夕食を共にし、貴重なお時間と貴重なお話しを頂きました」と菊池投手との2ショット写真を投稿。

「雄星さんには、幼少期からお世話になり、何度も西武ドームの試合を招待していただき、野球を始めるきっかけになりました。また、身体が大きかった私に、トレーニングウェアやシューズも子供の頃から沢山いただき、また沢山野球の指導もしていただきました」と少年時代から関わりがあったことを告げ、24年にアメリカのスタンフォード大学進学に際しても「進路で悩んでいた時は、アメリカの野球を見せてくれ見識と意識を変えてくれました。今までも多くのアドバイスをいただき、ここまで来れました」と人生の岐路には寄り添ってもらったといいます。

「今年のオフシーズンでは花巻にありますKOHで測定やトレーニングにおいても大変お世話になりました。本当に感謝しかありません。雄星さんの背中を追って、期待に応えられるようにこれからも世界で戦い価値を残せる選手を目指して打ち込んでいきます」と話しました。

佐々木選手は、2025年ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けています。来年5月まで行われるリーグ戦をスタンフォード大でプレー予定。ソフトバンクとの交渉はその後に開催されるMLBドラフト後になる見込みです。