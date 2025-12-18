µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ö¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¥²¥¹¥È½Ð±é
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ê66¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¡ÊÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤¬24Æü¸ø³«¡¢´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡ÝFAKE¡¿TRUTH¡×¤¬28Æü¸á¸å9»þ¤«¤éTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëµÈÅÄ¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºîÉÊ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÊý¤¬°Õ³°¤Ê´¶¤¸¤Î°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£