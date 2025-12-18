12月16日、星野源が大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画に出場することが発表され、期待が高まっている。一方、星野の妻・新垣結衣は表舞台での活動が減っているが、ひそかにファンに向けた“メッセージ”を送っていて──。

2021年に星野と結婚した新垣だが、10月には、ファンに大きな衝撃を与えるできごとがあった。

「冬の風物詩として親しまれているチョコレート『メルティーキッス』の新たなイメージキャラクターとして、出口夏希さんが起用されたのです。同商品は2011年から新垣さんがイメージキャラクターを務め、商品名を軽快に口ずさむCMが広く認知されていました。新垣さんが卒業したことで、SNSで惜しむ声が続出する“ガッキーロス”が起きました」（スポーツ紙記者）

新垣は、女優業も2024年8月の映画『きみの色』への出演が最後となっている。しかし、ファンに向けたメッセージは送られていたようだ。

「2022年8月、なりすまし防止目的で、新垣さんはXアカウントを開設しました。開設当初、モノクロの写真を投稿して以降、ポストは更新していませんでした。アカウントのプロフィール欄には、《こちらは、なりすまし発生防止を目的としたアカウントです。情報発信や本人がつぶやく予定はございません。ご了承くださいますようお願いいたします》と記されていました。それが、12月に入って《寒くなりましたね。冬ですね なるべくぬくぬく暖かくしてお過ごしくださいね》と、雪だるまの絵文字を使ったメッセージが書き込まれたのです」（芸能担当記者）

12月18日時点で、このメッセージは消去されている。まさに、冬限定の新垣からファンへの“寒中見舞い”となったが、Xでは

《心温まるメッセージありがとうございます》

《プロフィールのところでメッセージ発信してくれるの、大好き》

《たまたま開いたらメッセージがあってほんとにうれしかったです ぬくぬくします》

など、癒される人の声があがっている。新垣のプロフィール欄は、過去にも注目されたことがあった。

「2024年5月、SNSで高い影響力を誇る暴露系インフルエンサーの投稿によって、星野さんが不倫しているという悪質なデマが拡散され、星野さん本人と所属事務所が真っ向から否定する事態になりました。新垣さんは、Xのプロフィール欄に《火のないところに煙が立っているようですが、いま騒がれ噂されている件に事実はひとつもありません。心配してくださっている皆様、ご心配なく》と記載し、ファンを安心させました。更新頻度は少ないものの、折に触れて、ファンへの気遣いを見せる重要なツールになっているようです」（前出・芸能担当記者）

新垣の何気ないメッセージも、見る人の心を“ぬくぬく”させることだろう。