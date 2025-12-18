今月、金沢市の小学校では、地物の甘エビの給食が提供されています。好調な甘エビ漁の一方で、能登の海では、寒ブリの漁に異変が起きています。



19日、金沢市内の小学校で振舞われたのは…



「3、2、1、はい～」



じっくり煮込んだ「金沢甘えび」。



水産物の魅力を知ってもらおうと、地元の漁師と金沢市が協力して企画したこの取り組み。



子どもたちは殻剥きに苦戦しながらも…

児童は：

「うま！」

「プリプリしてておいしかった」

「殻むくのめんどくさいので殻ごと食べました」



今月から市内の全小中学校で、約3万5000食分が振舞われます。



鳥井漁業部・鳥井 淳二 さん：

「甘エビって誰が食べてもおいしいんで、給食で普及してくれるとみんなに広がっていい」



去年より水揚げが1割ほど増えているという、好調な甘えび漁の一方で、能登の海ではある異変が…

竹背 達也 記者：

「水槽いっぱいに水揚げされた天然能登寒ぶり。シーズン真っ盛りの今、漁獲量が減少しているといいます」



石川の冬の味覚「天然能登寒ぶり」の漁は…



地元の漁師：

「いや、こんだけひどいの何年ぶりかなって感じ」



予想外の不漁が続いています。

石川県漁協能都支所によると、能登町の12月の天然能登寒ぶりの水揚げは、平均で約1万本。



去年は1万4000本近く水揚げがありましたが、ことしは7000本程度、去年の半分の見込みだといいます。



地元の漁師：

「ことしはブリ少ないですね。去年も決してよくなかったですけど去年の半分以下なんで、ここ何年かで一番悪いかもしれない」



原因とみられるのは海水温の上昇。

ブリの回遊ルートが変わり、網に入る数が激減したといいます。



思わぬ不漁に見舞われた寒ブリ。



今できるのは、網に向かってブリが来てくれるのを願うのみ。



年末の豊漁に向け、漁師たちの忍耐の日々が続きます。

