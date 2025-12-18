｢殻ごと食べました｣給食に甘エビ 漁は好調 石川の冬の味覚｢寒ブリ｣は予想外の不漁続く
今月、金沢市の小学校では、地物の甘エビの給食が提供されています。好調な甘エビ漁の一方で、能登の海では、寒ブリの漁に異変が起きています。
19日、金沢市内の小学校で振舞われたのは…
「3、2、1、はい～」
じっくり煮込んだ「金沢甘えび」。
水産物の魅力を知ってもらおうと、地元の漁師と金沢市が協力して企画したこの取り組み。
子どもたちは殻剥きに苦戦しながらも…
児童は：
「うま！」
「プリプリしてておいしかった」
「殻むくのめんどくさいので殻ごと食べました」
今月から市内の全小中学校で、約3万5000食分が振舞われます。
鳥井漁業部・鳥井 淳二 さん：
「甘エビって誰が食べてもおいしいんで、給食で普及してくれるとみんなに広がっていい」
去年より水揚げが1割ほど増えているという、好調な甘えび漁の一方で、能登の海ではある異変が…
竹背 達也 記者：
「水槽いっぱいに水揚げされた天然能登寒ぶり。シーズン真っ盛りの今、漁獲量が減少しているといいます」
石川の冬の味覚「天然能登寒ぶり」の漁は…
地元の漁師：
「いや、こんだけひどいの何年ぶりかなって感じ」
予想外の不漁が続いています。
石川県漁協能都支所によると、能登町の12月の天然能登寒ぶりの水揚げは、平均で約1万本。
去年は1万4000本近く水揚げがありましたが、ことしは7000本程度、去年の半分の見込みだといいます。
地元の漁師：
「ことしはブリ少ないですね。去年も決してよくなかったですけど去年の半分以下なんで、ここ何年かで一番悪いかもしれない」
原因とみられるのは海水温の上昇。
ブリの回遊ルートが変わり、網に入る数が激減したといいます。
思わぬ不漁に見舞われた寒ブリ。
今できるのは、網に向かってブリが来てくれるのを願うのみ。
年末の豊漁に向け、漁師たちの忍耐の日々が続きます。