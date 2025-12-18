「今日もカレーですか？」ちなと夏美を取り巻く共演者解禁！

２０２５年１２月２９日（月） 深夜２４時～２５時放送！

放送後TVerにて見逃し配信、U-NEXTほかにて順次見放題配信

テレ東は、2025年12月29日(月)深夜24時～25時に「今日もカレーですか？」を放送します。原作は、Webコミック配信サイト『竹コミ！』(竹書房)にて連載中の原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙⼦による同名作。

大学進学を機に、地方から上京してきた⼥⼦⼤⽣・⿊部ちなが、カレー愛溢れる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマです。レジェンド級の⽼舗カレーや誰もが知るチェーン店まで数多くのお店が登場することで話題の同名漫画！読んで美味しい、お店で食べて美味しい２度美味しい漫画が、待望の初のドラマ化！そして本作を監督するのは、「孤独のグルメ」や「晩酌の流儀」といった人気グルメドラマを牽引してきた北畑龍一！日本で一番“グルメドラマ”を美味しく撮る北畑監督が、カレーの世界の奥深さにハマっていくちなたちや名店のカレーを華麗に表現します。見て美味しい、食べて美味しいグルメドラマになること間違いなしです！

ドラマの主人公で、大学進学を機に地方から上京してきた⼥⼦⼤⽣・黒部ちな役に田牧そら、そして、ちなと同じ大学でカレーマニアの遠藤夏美役に秋田汐梨が決まっていることは既報のとおりですが…この度、ちなと夏美を取り巻く共演者を解禁！

ちなと夏美と同じ大学に通う竹村香菜役には、アニメーション監督の山田尚子による、完全オリジナル長編アニメーション映画「きみの色」で、1600人に及ぶオーディションから主人公役に選ばれ注目を浴び、近年では映画「遺書、公開。」やドラマ「御上先生」(TBS)に出演した鈴川紗由。同じくちなと夏美と同じ大学に通う軽田もも役には、6人組アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動し、ドラマや映画、モデルなど幅広い分野で活躍している菅田愛貴。ちなの母・黒部佳純役には、ミュージカルを中心に、最近ではドラマ「笑ゥせぇるすまん」(Prime Video)の出演も記憶に新しく、声優としてアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」「ONE PIECE」「DEATH NOTE」などの代表作を持つ平野綾。そしてドラマオリジナルキャラクターでちな達の生活する寮の管理人・山川健三郎役には、「ミンボーの女」、「おこげ」の演技により日本アカデミー賞や報知映画賞など数々の映画賞を受賞し、映画、ドラマ、舞台などに出演している名バイプレーヤー村田雄浩が決定。個性豊かなキャストで織りなす、“カレー”なる青春グルメドラマにぜひご期待ください！

≪出演者紹介／コメント≫

■竹村香菜役 ／ 鈴川紗由

加来井女子大学の理学部に通う女子大生で、ちなと同じ寮に住む。頭脳派で落ち着いた性格。普段から白衣を身につけるリケジョで、合理的に物事を進めようとするタイプ。

[鈴川紗由 コメント]

原作を読んだあと、「カレー」という存在がぐっと身近になりました。街を歩くと今まで気づかなかったカレー屋さんが目に入り、世の中はこんなに“カレー”で溢れていたのかと驚きました。撮影中もとにかくカレーが美味しそうで、お腹をぐーぐー鳴らしながらお芝居しています(笑)。キャスト・スタッフさんの熱いこだわりが詰まった現場で、素敵な皆さんに囲まれながら、私自身もスパイスのように刺激的な毎日を過ごしています！

■軽田もも役 ／ 菅田愛貴(超ときめき♡宣伝部)

加来井女子大学の家政学部に通う女子大生で、ちなと同じ寮に住む。いわゆるあざと系女子でよく自撮りをしている。夏美からは「にゃんぴ」と呼ばれている。

[菅田愛貴 コメント]

軽田もも役を演じさせていただきます、菅田愛貴です。ももちゃんは、お洋服とカレーが大好きな愛らしい女の子です♡カレーが大好きな4人の女の子が集まったらどうなるのか…！初挑戦のダンスシーンもあり、みんなで沢山練習しました！ドキドキですが、ぜひご一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

■黒部佳純役 ／ 平野綾

ちなの母。ちなが小さい頃よくカレーを作ってくれた。

[平野綾 コメント]

おふくろの味担当の平野綾です。作中、様々な名店のカレーが出てくるかと思いますが、「やっぱりお母さんのカレーが一番！」と言ってもらえるように、ちびちなちゃんと温かな家庭の食卓を目指しました。余談ですが、平野家はシーフードカレーなんです！幼い頃カレーにお肉を入れると知り衝撃を受け、以来実家で食べるカレーに特別感が生まれました。皆様のご家庭は、何カレーですか？そんなことも思い出しながら、是非ドラマを楽しんでください！

■山川健三郎役 ／ 村田雄浩

加来井女子大学の寮の管理人。いつも温かく寮生を見守る優しい人物。

[村田雄浩 コメント]

カレーが題材のドラマに出られるなんて最高です！本当にカレーが好きで、自分でもたまに作るのですが、市販のルーについ香辛料を入れ過ぎて「余計なことをするな」と家族に怒られてます…でもオリジナルを作りたくなるんですよね。きっとこのドラマを観た後は、想像力を掻き立てられて、食べたくなるのはもちろん、それ以上に作りたくなると思いますよ！

≪イントロダクション≫

大学進学を機に上京した黒部ちな(田牧そら)は、初めての東京で迷子になっているところを同じ大学で同じ寮に住む遠藤夏美(秋田汐梨)に助けてもらう。ひょんなことから、一緒に夏美とカレーを食べることになったちな。母が作るカレー以外は食べたことがなかったちなは、奥深いカレーの虜になってしまう…！出会った仲間たちとともに、歴史あるカレーの名店やチェーン店を巡り、味だけでなく歴史や店の雰囲気などカレーの世界を味わい尽くすカレーなる青春グルメドラマ！

≪番組概要≫

【タイトル】 「今日もカレーですか？」

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【放送日時】 2025年12月29日(月) 深夜24時～25時

【配信】 放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」にて順次見放題配信

【出演】 田牧そら 秋田汐梨 鈴川紗由 菅田愛貴(超ときめき♡宣伝部) / 平野綾 村田雄浩

【原作】 原作：藤川よつ葉、作画：あづま笙⼦「今日もカレーですか？」(⽵書房)

連載：竹コミ！ https://takecomic.jp/series/73705889c87c3

【音楽】 スキャット後藤

【監督】 北畑龍一(テレ東「孤独のグルメ」シリーズ、「晩酌の流儀」シリーズ)

【脚本】 富安美尋(日本テレビ「約束～16 年⽬の真実～」、テレ東「トウキョウホリデイ」)

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、倉地雄大(テレビ東京)、今井可菜子(電通)、神崎良(G・カンパニー)

【アソシエイトプロデューサー】 柴山亘(電通)、村田かん奈(電通)、龍寳美波(電通)

【ラインプロデューサー】 梅田悠月

【協力】 電通∞プロジェクトチーム

【制作】 テレビ東京 ／ G・カンパニー

【製作著作】 「今日もカレーですか？」製作委員会

