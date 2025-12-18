SF超大作『プロジェクト・へイル・メアリー』、3.20日米同時公開決定！ 主演はライアン・ゴズリング
映画『オデッセイ』原作者のアンディ・ウィアーによる同名タイトルのベストセラー小説を、ライアン・ゴズリングを主演に迎えて実写映画化したSF超大作『プロジェクト・へイル・メアリー』が、2026年3月20日より日米同時公開されることが決定。併せて、IMAX上映も決まったほか、ミッションに挑む主人公を捉えた日本版ポスターが解禁された。
【写真】ライアン・ゴズリングまさかの来日＜SWCJ2025＞
本作は、滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描く感動のSF超大作。主演を『ラ・ラ・ランド』『ブレードランナー2049』『バービー』のライアン・ゴズリングが務め、『落下の解剖学』のザンドラ・ヒュラーが共演する。監督は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたフィル・ロード＆ クリストファー・ミラー。
原作は、人気作家アンディ・ウィアーによる号泣必至のベストセラー小説『プロジェクト・へイル・メアリー』（早川書房刊）。2021年5月に刊行されると、わずか半年でミリオンセラーを達成。ニューヨーク・タイムズ ベストセラー・リスト第1位（2021年5月）を記録し、マイクロソフト創始者のビル・ゲイツ、オバマ元大統領も高く評価。日本でも、優秀なSF作品およびSF活動に贈られる賞である第53回星雲賞＜海外長編部門＞を受賞した。
未知の原因によって、太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、全人類は滅亡する。この未曾有の危機を回避するため、世界中の叡智が集結。調査の結果、この現象は太陽だけでなく宇宙に散らばる無数の恒星に及んでいたが、11.9光年先に唯一無事な星を発見。人類に残された策は、宇宙船でそこに向かい、太陽と全人類を救うための謎を解くことだけだった。
その “イチかバチか（ヘイル・メアリー）”のプロジェクトのため宇宙に送り込まれたのは、しがない中学校の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）。地球から遠く離れた宇宙でたった一人、自らの科学知識を頼りに奮闘するが、思いもよらない“出会い”が彼の運命を大きく変えることになる──。
今回本作が、「Filmed For IMAX」作品として、IMAX上映されることが決定。「Filmed For IMAX」とは、フィルムメーカー達が、世界中の観客に最も没入感のある映画体験を提供するべく、IMAXの最新テクノロジーを最大限に活用して映画の各要素を調整するプログラム。11.9光年先の宇宙で繰り広げられる壮大なミッションと大迫力の映像スケールを、IMAXならではの画角・大画面にて体験することができる。
なお現在、ムビチケ前売券（オンライン）も発売中。価格は1600円（税込）。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、2026年3月20日より全国公開。
【写真】ライアン・ゴズリングまさかの来日＜SWCJ2025＞
本作は、滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描く感動のSF超大作。主演を『ラ・ラ・ランド』『ブレードランナー2049』『バービー』のライアン・ゴズリングが務め、『落下の解剖学』のザンドラ・ヒュラーが共演する。監督は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたフィル・ロード＆ クリストファー・ミラー。
未知の原因によって、太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、全人類は滅亡する。この未曾有の危機を回避するため、世界中の叡智が集結。調査の結果、この現象は太陽だけでなく宇宙に散らばる無数の恒星に及んでいたが、11.9光年先に唯一無事な星を発見。人類に残された策は、宇宙船でそこに向かい、太陽と全人類を救うための謎を解くことだけだった。
その “イチかバチか（ヘイル・メアリー）”のプロジェクトのため宇宙に送り込まれたのは、しがない中学校の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）。地球から遠く離れた宇宙でたった一人、自らの科学知識を頼りに奮闘するが、思いもよらない“出会い”が彼の運命を大きく変えることになる──。
今回本作が、「Filmed For IMAX」作品として、IMAX上映されることが決定。「Filmed For IMAX」とは、フィルムメーカー達が、世界中の観客に最も没入感のある映画体験を提供するべく、IMAXの最新テクノロジーを最大限に活用して映画の各要素を調整するプログラム。11.9光年先の宇宙で繰り広げられる壮大なミッションと大迫力の映像スケールを、IMAXならではの画角・大画面にて体験することができる。
なお現在、ムビチケ前売券（オンライン）も発売中。価格は1600円（税込）。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、2026年3月20日より全国公開。