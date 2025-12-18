田牧そら主演グルメドラマ『今日もカレーですか？』、鈴川紗由・菅田愛貴・平野綾らが出演決定
12月29日24時から放送される田牧そら主演ドラマ『今日もカレーですか？』（テレビ東京系）の追加キャストとして、鈴川紗由。菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、平野綾、村田雄浩の出演が発表された。
【写真】竹村香菜役を演じる鈴川紗由
原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名漫画を実写化する本作は、大学進学を機に地方から上京してきた女子大生・黒部ちなが、カレー愛あふれる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマ。
監督は、『孤独のグルメ』や『晩酌の流儀』といった人気グルメドラマを牽引してきた北畑龍一。主人公で、大学進学を機に地方から上京してきた女子大生・黒部ちな役を田牧そら、そして、ちなと同じ大学でカレーマニアの遠藤夏美役を秋田汐梨が演じる。
今回解禁されたのは、ちなと夏美を取り巻く共演キャスト陣。
ちなと夏美と同じ大学に通う竹村香菜役には鈴川紗由。同じくちなと夏美と同じ大学に通う軽田もも役には、6人組アイドルグループ・超ときめき宣伝部の菅田愛貴。ちなの母・黒部佳純役には平野綾。そしてドラマオリジナルキャラクターでちなたちの生活する寮の管理人・山川健三郎役を村田雄浩が演じる。
ドラマ『今日もカレーですか？』は、テレビ東京系にて12月29日24時放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
■竹村香菜役 ／ 鈴川紗由
原作を読んだあと、「カレー」という存在がぐっと身近になりました。街を歩くと今まで気づかなかったカレー屋さんが目に入り、世の中はこんなに“カレー”で溢れていたのかと驚きました。撮影中もとにかくカレーが美味しそうで、お腹をぐーぐー鳴らしながらお芝居しています(笑)。キャスト・スタッフさんの熱いこだわりが詰まった現場で、素敵な皆さんに囲まれながら、私自身もスパイスのように刺激的な毎日を過ごしています！
■軽田もも役 ／ 菅田愛貴（超ときめき宣伝部）
軽田もも役を演じさせていただきます、菅田愛貴です。ももちゃんは、お洋服とカレーが大好きな愛らしい女の子です。カレーが大好きな4人の女の子が集まったらどうなるのか…！初挑戦のダンスシーンもあり、みんなで沢山練習しました！ドキドキですが、ぜひご一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。
■黒部佳純役 ／ 平野綾
おふくろの味担当の平野綾です。作中、様々な名店のカレーが出てくるかと思いますが、「やっぱりお母さんのカレーが一番！」と言ってもらえるように、ちびちなちゃんと温かな家庭の食卓を目指しました。余談ですが、平野家はシーフードカレーなんです！幼い頃カレーにお肉を入れると知り衝撃を受け、以来実家で食べるカレーに特別感が生まれました。皆様のご家庭は、何カレーですか？そんなことも思い出しながら、是非ドラマを楽しんでください！
■山川健三郎役 ／ 村田雄浩
カレーが題材のドラマに出られるなんて最高です！本当にカレーが好きで、自分でもたまに作るのですが、市販のルーについ香辛料を入れ過ぎて「余計なことをするな」と家族に怒られてます…でもオリジナルを作りたくなるんですよね。きっとこのドラマを観た後は、想像力を掻き立てられて、食べたくなるのはもちろん、それ以上に作りたくなると思いますよ！
