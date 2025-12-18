完実電気は、サステナブルなデザインと優れたサウンドクオリティを追求してきた「House of Marley」から、ワイヤレススピーカー「ROOTS」を2025年12月12日に発売しました。カラーはシグネチャーブラックとクリームの2色。実売予想価格は8980円（税込）。

「ROOTS」（シグネチャーブラック）

記事のポイント コンパクトサイズながら、バランスのよいクリアなサウンドを奏でるワイヤレススピーカー。自然環境を大切にするブランドならではのサステナブルな素材使いが特徴。ボトルオープナーを備えるなど、他のブランドにはないユニークなところも◎。

「ROOTS」は、手のひらサイズのコンパクトさながら、クリアで豊かなサウンドを再生するワイヤレススピーカー。力強い低音、正確な中域、伸びやかな高音がバランスよく融合し、音楽の細部まで鮮やかに描き出します。

さらに、複数のスピーカーをペアリングすれば、マルチペアモードによるステレオサウンドも楽しめます。

IP67の防水性能により、アウトドアでも安心して使えるタフさを実現。本体には竹やリサイクルプラスチックなどのサステナブルな素材を使用しており、ブランドの哲学を体現しています。

↑竹などのサステナブルな素材を使用。

便利なキャリーハンドル付きで、持ち運びやすく、いつでもどこでもすぐに音楽を楽しめるのが魅力です。

また、ユニークな点として、背面にボトルオープナーを搭載しており、パーティーやアウトドアでも活躍してくれます。

↑背面にボトルオープナーを搭載。

↑ビンのフタを開けることができます。

連続再生時間は約10時間。充電時間は約2時間で、15分の充電で最大2時間再生できる急速充電にも対応しています。

House of Marley 「ROOTS」 発売日：2025年12月12日 実売予想価格：8980円（税込）

