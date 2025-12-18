『エヴァンゲリオン』30周年イベント「EVANGELION:30+；」にて、新作短編アニメーション「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」の上映が決定
新作短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』が、2026年2月21日から3日間にわたり横浜アリーナにて開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」で上映されることが決まった。
【写真】「EVANGELION:30+；」カット（ほか7枚）
「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」は、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ30周年企画の集大成として開催される、シリーズ初となるフェスイベント。
新作短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』は、このイベントのために新規制作される約13分の新作短編アニメーション。『エヴァンゲリオン』シリーズ原作者の庵野秀明が企画・脚本・総監修となり、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にて作画監督を担当した浅野直之が監督を務める。また、これまで『エヴァンゲリオン』シリーズの制作に携わった鶴巻和哉、樋口真嗣、轟木一騎が監修としてクレジットされている。
現段階では本情報以外の詳細は明かされておらず、イベント会場限定映像として世界初披露となる。ステージに設置される横18m・縦15mの大型LEDスクリーンで、1日一度だけ上映される。
1日を通して「STAGE AREA」のすべての演目を鑑賞できるチケット「STAGE AREA Ticket」（ステージエリアチケット）、もしくは指定日の「STAGE AREA」と「EVA EXTRA 30」（展示周遊エリア）どちらも入場できるチケット「ALL AREA Pass」を持っていれば、追加料金不要で視聴できる（「ALL AREA Pass」は全日程完売）。
新作短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』は、2月21〜23日、横浜アリーナにて開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて1日1回上映。
