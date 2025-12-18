ジョン・トラヴォルタ、末息子の実母は妻ではない!? エルヴィス・プレスリーの孫ライリー・キーオの子ども説が浮上
映画『パルプ・フィクション』や『フェイス／オフ』などで知られるジョン・トラヴォルタ。2020年に亡くなった妻ケリー・プレストンとの間に3人のこどもをもうけたが、末息子の生物学上の母親が、ライリー・キーオだとする衝撃の主張が行われた。
【写真】エルヴィス・プレスリーの孫「ライリー・キーオ」フォトギャラリー
TMZによると、2010年に誕生したジョンとケリーの息子ベンについて、「生物学上の母親はライリーである」と主張しているのは、ライリーの祖母で、エルヴィス・プレスリーの妻として知られるプリシラ・プレスリーの元ビジネスパートナー、ブリジット・クルーゼ。ブリジットは現在、プリシラの息子ナバロン・ガルシアを契約違反で訴えており、その訴訟過程で、ジョンと妻ケリーがライリーの卵子を使用して、ベンをもうけたと主張したそう。
気になるのはその経緯だが、プリシラの娘でライリーの母であるリサ・マリー・プレスリーと、彼女の元夫マイケル・ロックウッドが関わっているという。
そもそもは、ケリーが自分の子どもを持てないことをマイケルを通じて知ったリサ・マリーが、自分の卵子を提供していた。しかし、リサ・マリーの薬物問題を知ったジョンが「ヘロインの影響を受けた卵子」を嫌い、彼女の卵子を求めなくなったそう。そこで、リサ・マリーに代わり娘のライリーが卵子を提供し、現在15歳になるベンが誕生したというのだ。
その対価として、ライリーにはジャガーのヴィンテージカーが贈られたほか、1万ドル〜2万ドルのやり取りがあったとされる。ブリジットによれば、経済的に困窮していたマイケルが、自身と娘たちのために取引をまとめたという。
当時ジョン・トラヴォルタは、男性マッサージ師やジムのインストラクターからセクハラ行為で訴えられており、「キャリアを救う必要がある」とマイケルが執拗に迫ったとも主張されている。裁判所に提出された書類には、医師や看護師の名前、取引条件が記された手書きのメモのほか、ベンのことを「あなたの美しいひ孫」と表現したプリシラとのメッセージのやり取りも含まれていたそうだ。
なお、プリシラの弁護士は、「ブリジットと共謀者らはプリシラ・プレスリーと彼女の家族にさらなる苦痛を与えるためなら、いかなる倫理的なハードルも超える」と非難し、「恥ずべき行為であり、必ず法廷で裁かれるでしょう」とコメントしている。
