玉置浩二、『紅白歌合戦』出場決定！ 「ファンファーレ」をテレビ初披露
2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）より、玉置浩二の出場が発表された。3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろした「ファンファーレ」をテレビ初披露する。
「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わらぬ思いを胸に、ますます精力的に音楽の旅を続けている。
歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、話題を集めている「ファンファーレ」。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った、玉置の今の思いが詰まった応援歌で、紅白のステージがテレビ初披露となる。
玉置は「今年も紅白歌合戦に出場させていただきます。みなさんの心が愛に繋がっていけますように、一生懸命歌います。良いお年をお迎えください！」と言葉を寄せている。
なお、玉置の出場は今回で4回目となる（1985年、2022年には安全地帯のメンバーとしても出場）。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
