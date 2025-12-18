ヤンキー恋リア「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）整形告白で驚きの声相次ぐ 韓国でも話題に「ギャルすぎて最高」「気づかなかった」
【モデルプレス＝2025/12/18】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形を告白した。
【写真】整形告白「ラヴ上等」出演ギャル、美しすぎる近影
同番組に出演した際の美しいビジュアルが、日本のみならず韓国でも話題を呼んでいた鈴木。今回、鈴木は「韓国でも美貌がバズってるのすごい」「目頭切開や鼻整形などの整形をしていないらしい」というXユーザーの声に反応。該当ポストを引用し、「ゴメン！全然目やってるし色々気まずww」と目元の整形をしていたことを告白した。
この投稿には3万を超える“いいね”が（18日17時現在）。「めっちゃ正直で好感持てる」「自然で気づかなかった！」「ずっと綺麗で憧れる」「ギャルすぎて最高」などとファン層を超えた多くの反響が続々集まっている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
